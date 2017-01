I dag overlader jeg bloggen til Jacob Kildebogaard til en kort lektion i en af måderne, hvorpå Adwords-arbejdet kan understøtte SEO-arbejdet:

Rigtig mange webshopejere spørger hvad de skal fokusere på: Søgemaskineoptimering eller AdWords.

AdWords konsulenterne råber straks ADWORDS, mens SEO-konsulenterne siger at de selvfølgelig ikke skal betale for hvert klik og derfor skal starte med SEO (vel vidende at deres arbejde havner et sted under scroll 😉 ). Men er det så sort/hvid? Svaret er nej. Specielt når det gælder søgeordsanalyse er der meget at hente ved at inddrage AdWords i søgemaskineoptimeringen.

Det er værdifuldt med gode organiske placeringer. Værdien afhænger i høj grad af to ting: hvor mange der søger på frasen, og hvordan disse brugere konverterer. Da søgemaskineoptimering er et arbejde der tager noget tid kan det være fatalt at blive synlig på forkerte fraser. Forarbejdet er derfor enormt vigtigt. [Læs resten af indlægget…]